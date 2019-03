மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் எல்.இ.டி. மின் விளக்குகள் பொருத்தும் பணி தீவிரம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + LHD in areas affected by the ghaj storm Electrical lighting fitting work intensity collector information

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் எல்.இ.டி. மின் விளக்குகள் பொருத்தும் பணி தீவிரம் கலெக்டர் தகவல்