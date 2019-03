மாவட்ட செய்திகள்

படவீடு பேரூராட்சியில்62 பேருக்கு முதியோர் உதவித்தொகைஅமைச்சர் தங்கமணி வழங்கினார் + "||" + In the panorama of the picture 62 elderly scholarships Minister awarded Thamamani

படவீடு பேரூராட்சியில்62 பேருக்கு முதியோர் உதவித்தொகைஅமைச்சர் தங்கமணி வழங்கினார்