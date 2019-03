மாவட்ட செய்திகள்

ஆதரவற்றோர் இல்லங்களில் அடிப்படை வசதி, பாதுகாப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்யவேண்டும் கலெக்டர் வீரராகவ ராவ் அறிவுறுத்தல் + "||" + In the orphanages Basic facility and safety should be 100 percent

ஆதரவற்றோர் இல்லங்களில் அடிப்படை வசதி, பாதுகாப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்யவேண்டும் கலெக்டர் வீரராகவ ராவ் அறிவுறுத்தல்