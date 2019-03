மாவட்ட செய்திகள்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதி மூலம் பல்வேறு பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அன்வர்ராஜா எம்.பி. பேச்சு + "||" + Various works have been implemented by Parliament Member Development Fund

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேம்பாட்டு நிதி மூலம் பல்வேறு பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது அன்வர்ராஜா எம்.பி. பேச்சு