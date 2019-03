மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கயிலாயம்- மானசரோவர் தத்ரூப தரிசனம் தொடக்கம் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் 5-ந்தேதி வரை நடக்கிறது + "||" + Tirukkayilayam Mansarovar is the beginning of the darishanam

