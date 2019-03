மாவட்ட செய்திகள்

வேட்டவலத்தில்வங்கி ஏ.டி.எம். மையத்தில் கொள்ளை முயற்சிஅலாரம் ஒலித்ததால் மர்மநபர்கள் தப்பினர் + "||" + Bank ATM Try the robbery in the center The alarm sounded and the mysterious people escaped

வேட்டவலத்தில்வங்கி ஏ.டி.எம். மையத்தில் கொள்ளை முயற்சிஅலாரம் ஒலித்ததால் மர்மநபர்கள் தப்பினர்