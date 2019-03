மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக அரசு நிதி உதவியுடன் ஜெருசலேம் புனித பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + With the help of the Government of Tamil Nadu Jerusalem may apply for holy journey

தமிழக அரசு நிதி உதவியுடன் ஜெருசலேம் புனித பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் - கலெக்டர் தகவல்