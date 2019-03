மாவட்ட செய்திகள்

வரும் கல்வி ஆண்டு முதல் அரசு பள்ளி மாணவ– மாணவிகளுக்கு காலணிகளுக்கு பதில் ‘ஷூ’ வழங்கப்படும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேச்சு + "||" + From the coming education year 'Shoo' for government school students

