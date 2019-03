மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் பா.ஜனதா கட்சியினர் வீடு, வீடாக சென்று தேர்தல் பிரசாரம் செய்து வருகின்றனர். In Thoothukudi, the BJP has gone out of the house and made the election campaign.

