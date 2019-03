மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் நடந்ததுசித்தராமையா தலைமையில் கூட்டணி ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம்12 தொகுதிகள் ஒதுக்க ஜனதா தளம்(எஸ்) கோரிக்கை + "||" + It happened in Bangalore Coalition Coordination Committee meeting led by Sitaramaya Janata Dal (S) request to allocate 12 blocks

பெங்களூருவில் நடந்ததுசித்தராமையா தலைமையில் கூட்டணி ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம்12 தொகுதிகள் ஒதுக்க ஜனதா தளம்(எஸ்) கோரிக்கை