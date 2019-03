மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் மோதி விவசாயி பலி நெல் காயவைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட போது பரிதாபம் + "||" + When the motorcycle collision the farmer killed the paddy in the process of awakening

மோட்டார் சைக்கிள் மோதி விவசாயி பலி நெல் காயவைக்கும் பணியில் ஈடுபட்ட போது பரிதாபம்