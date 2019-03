மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டிப்பட்டியில், ஆட்டோ மீது அரசு பஸ் மோதல் - ஒரே குடும்பத்தில் 4 பேர் பலி + "||" + In Andipatti, Auto collision on the bus - 4 people killed in the same family

ஆண்டிப்பட்டியில், ஆட்டோ மீது அரசு பஸ் மோதல் - ஒரே குடும்பத்தில் 4 பேர் பலி