மாவட்ட செய்திகள்

பிரசவத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன:எனது மகன் சாயலில் இருக்கும் தத்து சிறுமிக்கு டி.என்.ஏ. பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்கலெக்டரிடம், பெண் மனு + "||" + Twin babies born in delivery: My son is in Diamond. Need to experiment Girl's petition to the collector

பிரசவத்தில் இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன:எனது மகன் சாயலில் இருக்கும் தத்து சிறுமிக்கு டி.என்.ஏ. பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்கலெக்டரிடம், பெண் மனு