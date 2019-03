மாவட்ட செய்திகள்

நாடு 50 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்று விட்டது; நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பா.ஜனதாவுக்கு மக்கள் பாடம் புகட்டுவார்கள் சஞ்சய்தத் பேட்டி

The country has gone back 50 years People will be given a lesson for BJP in the parliamentary election

