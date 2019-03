மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டுப்போட்டவர்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்களுக்கு இடைத்தேர்தலில் பாடம் புகட்ட வேண்டும் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி ஆவேசம் + "||" + Those who have betrayed the voters should have a lesson in the election

ஓட்டுப்போட்டவர்களுக்கு துரோகம் செய்தவர்களுக்கு இடைத்தேர்தலில் பாடம் புகட்ட வேண்டும் அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி ஆவேசம்