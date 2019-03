மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம் தாலுகா அலுவலகத்தில் தயார் நிலையில் 300 புதிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் + "||" + At the office of Tiruparankundram Taluk 300 new electronic voting machines ready

திருப்பரங்குன்றம் தாலுகா அலுவலகத்தில் தயார் நிலையில் 300 புதிய மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள்