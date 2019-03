மாவட்ட செய்திகள்

ராணுவ வீரர்களின் உயிர் தியாகத்தை வைத்து மோடி ஓட்டு வாங்க நினைக்கிறார் - காங்கிரஸ் தேசிய செயலாளர் குற்றச்சாட்டு + "||" + Keep the sacrifices of the soldiers Wants to vote for Modi - National Secretary of the Congress allegation

ராணுவ வீரர்களின் உயிர் தியாகத்தை வைத்து மோடி ஓட்டு வாங்க நினைக்கிறார் - காங்கிரஸ் தேசிய செயலாளர் குற்றச்சாட்டு