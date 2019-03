மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்ட அடையாள அட்டை கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + Pension Scheme Identity Card Collector has presented to non-corporates in Tiruvarur

திருவாரூரில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதிய திட்ட அடையாள அட்டை கலெக்டர் வழங்கினார்