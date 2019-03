மாவட்ட செய்திகள்

மரக்காணம் ஒன்றிய அ.தி.மு.க. சார்பில் 1,071 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வழங்கினார் + "||" + Marakanam union ADMK On behalf of Assistance to 1,071 beneficiaries - Minister CV.Shanmugam presented

மரக்காணம் ஒன்றிய அ.தி.மு.க. சார்பில் 1,071 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் - அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் வழங்கினார்