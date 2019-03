மாவட்ட செய்திகள்

சிவன் கோவில்களில் மகா சிவராத்திரி விழா 4 கால பூஜைகளுடன் நடந்தது + "||" + The Maha Shivarathri Festival was held with Shiva temples in four Shiva temples

