மாவட்ட செய்திகள்

மாத வருமானம் ரூ.15 ஆயிரத்துக்கு குறைவாக இருப்பவர்கள் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Those who have less than 15 thousand monthly income can apply for joining the pension scheme collector information

மாத வருமானம் ரூ.15 ஆயிரத்துக்கு குறைவாக இருப்பவர்கள் ஓய்வூதிய திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம் கலெக்டர் தகவல்