மாவட்ட செய்திகள்

மோடமங்கலத்தில் 186 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா அமைச்சர் தங்கமணி வழங்கினார் + "||" + Thodamani has been awarded a free housewife for 186 persons in Modamangalam

மோடமங்கலத்தில் 186 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா அமைச்சர் தங்கமணி வழங்கினார்