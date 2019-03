மாவட்ட செய்திகள்

இந்திய விமானப்படை தாக்குதலில்பலியான பயங்கரவாதிகள் எண்ணிக்கையை தெரிந்து கொள்ள மக்களுக்கு உரிமை உண்டுசிவசேனா சொல்கிறது + "||" + People have the right to know the number of dead victims Says Shiv Sena

இந்திய விமானப்படை தாக்குதலில்பலியான பயங்கரவாதிகள் எண்ணிக்கையை தெரிந்து கொள்ள மக்களுக்கு உரிமை உண்டுசிவசேனா சொல்கிறது