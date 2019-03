மாவட்ட செய்திகள்

வேலூரில் கோலாகலம் மயானக் கொள்ளை விழாவில் 40 அடி உயரமுள்ள தேர்கள் பவனி ஆடு, கோழிகளையும் கடித்தவாறு பக்தர்கள் ஊர்வலம் + "||" + Goal of Vellore 40 feet tall peaks at the cemetery Devotees perform rituals as sheep and goats

வேலூரில் கோலாகலம் மயானக் கொள்ளை விழாவில் 40 அடி உயரமுள்ள தேர்கள் பவனி ஆடு, கோழிகளையும் கடித்தவாறு பக்தர்கள் ஊர்வலம்