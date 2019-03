மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டமத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைவர் தேர்தலில் எஸ்.ஆர்.வெற்றிவேல் வெற்றிதுணைத்தலைவராக எம்.கே.வேலுமணி தேர்வு + "||" + Dharmapuri district SR Witewhell wins the election of Central Cooperative Bank Chief MK Vellumani selected as Vice-President

தர்மபுரி மாவட்டமத்திய கூட்டுறவு வங்கி தலைவர் தேர்தலில் எஸ்.ஆர்.வெற்றிவேல் வெற்றிதுணைத்தலைவராக எம்.கே.வேலுமணி தேர்வு