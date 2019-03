மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் 103 டிகிரியை தாண்டியது: அனல் காற்றுடன் சுட்டெரிக்கும் வெயில்; பொதுமக்கள் கடும் அவதி + "||" + Exceeding 103 degrees in Trichy: heat burning with hot winds; Civilian people are serious

திருச்சியில் 103 டிகிரியை தாண்டியது: அனல் காற்றுடன் சுட்டெரிக்கும் வெயில்; பொதுமக்கள் கடும் அவதி