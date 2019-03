மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் புதிய கலெக்டர் அலுவலகம் எதிரே ரூ.4 கோடியில் பெண்ணையாற்று தரைப்பாலத்தை சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியது + "||" + Cuddalore opposite the new Collector office Rs 4 crore pennaiyarru taraippalattai The process of alignment started

