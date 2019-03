மாவட்ட செய்திகள்

பணி மாறுதல் ஆணை வந்தும் விடுவிக்கவில்லை:இன்ஸ்பெக்டரால் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக போலீஸ்காரர் மிரட்டல்‘வாட்ஸ்அப்’பில் பரவிய கடிதத்தால் பரபரப்பு + "||" + The policeman threatens to commit suicide by inspector The letter spread in 'Watts Up'

பணி மாறுதல் ஆணை வந்தும் விடுவிக்கவில்லை:இன்ஸ்பெக்டரால் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக போலீஸ்காரர் மிரட்டல்‘வாட்ஸ்அப்’பில் பரவிய கடிதத்தால் பரபரப்பு