மாவட்ட செய்திகள்

அகலப்படுத்தும் பணியால் ஊட்டி-குன்னூர் சாலையில் மண்சரிவு ஏற்படும் அபாயம் - வாகன ஓட்டிகள் பீதி + "||" + By the extending work Risk of landslide in Ooty-Coonoor Road

அகலப்படுத்தும் பணியால் ஊட்டி-குன்னூர் சாலையில் மண்சரிவு ஏற்படும் அபாயம் - வாகன ஓட்டிகள் பீதி