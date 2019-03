மாவட்ட செய்திகள்

கோடைகாலம் தொடங்கும்முன்பே கொளுத்தும் வெயில் சாலைகளில் நடமாட முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + People are unable to walk in the hot and dry roads before the summer starts

