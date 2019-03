மாவட்ட செய்திகள்

கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், உதவியாளர்கள் தர்ணா + "||" + Those who threatened murder Urging to arrest Rural Administrative Officers, Assistants Darna

கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், உதவியாளர்கள் தர்ணா