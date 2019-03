மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்து பயிரை ஆடுகள் மேய்ந்ததை தட்டிக்கேட்டவிவசாயிக்கு அரிவாள் வெட்டுகணவன்-மனைவி கைது + "||" + To tap the grazing crop of goats Cut the sickle to the farmer Husband and wife arrested

உளுந்து பயிரை ஆடுகள் மேய்ந்ததை தட்டிக்கேட்டவிவசாயிக்கு அரிவாள் வெட்டுகணவன்-மனைவி கைது