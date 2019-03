மாவட்ட செய்திகள்

வெயிலின் தாக்கம் அதிகமுள்ள நேரத்தில்பொதுமக்கள் வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்கலெக்டர் மலர்விழி அறிவுறுத்தல்