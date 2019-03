மாவட்ட செய்திகள்

கொடுமுடி அருகே ரோட்டோர பள்ளத்தில் மோட்டார்சைக்கிள் விழுந்து விவசாயி பலி மனைவி– 2 மகன்கள் காயம் + "||" + The farmer kills the motorcycle in the roof of the road

