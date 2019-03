மாவட்ட செய்திகள்

‘‘மோடி எங்கள் டாடி’’ அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி சொல்கிறார் + "||" + "Modi is our daddy Minister KD Rajendra Palaji says

‘‘மோடி எங்கள் டாடி’’ அமைச்சர் கே.டி.ராஜேந்திரபாலாஜி சொல்கிறார்