மாவட்ட செய்திகள்

ஜெயலலிதாவை பார்த்துவிஜயகாந்த் நாக்கை துருத்தியதே தே.மு.தி.க. வீழ்ச்சிக்கு காரணம்கனகராஜ் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + Seeing Jayalalithaa Vijayakanth's tongue was dirty The reason for the fall Kanakaraj MLA Interview

ஜெயலலிதாவை பார்த்துவிஜயகாந்த் நாக்கை துருத்தியதே தே.மு.தி.க. வீழ்ச்சிக்கு காரணம்கனகராஜ் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி