மாவட்ட செய்திகள்

மீஞ்சூர் அருகே லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி வாலிபர் பலி ஆம்புலன்ஸ் வர தாமதம் ஆனதால் பொதுமக்கள் மறியல் + "||" + Near Meenjur The lorry kills the young man on the wheel Delay to come ambulance Public stir

மீஞ்சூர் அருகே லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி வாலிபர் பலி ஆம்புலன்ஸ் வர தாமதம் ஆனதால் பொதுமக்கள் மறியல்