மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் இயற்கை பேரிடரின்போது மக்களுக்கு உதவ துணை ராணுவ வீரர்கள் முடிவு + "||" + In the Kumari district, the paramilitary soldiers decided to help people during the natural disaster

குமரி மாவட்டத்தில் இயற்கை பேரிடரின்போது மக்களுக்கு உதவ துணை ராணுவ வீரர்கள் முடிவு