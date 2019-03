மாவட்ட செய்திகள்

3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே இடத்தில் பணியாற்றிய தாசில்தார்கள் வேறு இடங்களுக்கு மாற்றம் + "||" + More than 3 years Thalsildar who worked in one place Transition to other places

3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே இடத்தில் பணியாற்றிய தாசில்தார்கள் வேறு இடங்களுக்கு மாற்றம்