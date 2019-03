மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர்– சாத்தூர் இடையே சிப்காட் தொழிற்பேட்டை அமைக்கும் பணி முடக்கம் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா? + "||" + Between Virudhunagar and Sattur The task of setting up the chipcart industrial field is freeze Will Tamil Nadu take action?

