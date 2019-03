மாவட்ட செய்திகள்

சமரச குழுவால் பயனில்லைஅயோத்தி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க வேண்டும்சிவசேனா வலியுறுத்தல் + "||" + To solve the Ayodhya issue Emergency law should be issued Shiv Sena urges

சமரச குழுவால் பயனில்லைஅயோத்தி பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க வேண்டும்சிவசேனா வலியுறுத்தல்