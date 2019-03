மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் 3.71 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து கலெக்டர் ரோகிணி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In the district Polio drops to 3.71 lakh children Collector Rohini started

மாவட்டத்தில் 3.71 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து கலெக்டர் ரோகிணி தொடங்கி வைத்தார்