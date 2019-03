மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் அரசு பள்ளிகளை மூடும் எண்ணம் இல்லை - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + Although the number of students is less There is no intention of closing government schools

மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தாலும் அரசு பள்ளிகளை மூடும் எண்ணம் இல்லை - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி