மாவட்ட செய்திகள்

வேலை தேடி கோவை வந்த போது ஓடும் ரெயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த வாலிபர் - அபாய சங்கிலியை இழுத்து நண்பர்கள் மீட்டனர் + "||" + When the job came to Coimbatore The young man slipped and fell from a moving train - Dragged the chain and recovered friends

வேலை தேடி கோவை வந்த போது ஓடும் ரெயிலில் இருந்து தவறி விழுந்த வாலிபர் - அபாய சங்கிலியை இழுத்து நண்பர்கள் மீட்டனர்