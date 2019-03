மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர், அரியலூர் மாவட்டங்களில் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து + "||" + Polio drops to children in Perambalur and Ariyalur districts

பெரம்பலூர், அரியலூர் மாவட்டங்களில் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து