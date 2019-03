மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, தேயிலை தோட்டத்தில் இறந்து கிடந்த குட்டியானை - வனத்துறையினர் விசாரணை + "||" + Near Kodalur, baby elephant was found dead in the Tea garden - Forest sector inquiry

கூடலூர் அருகே, தேயிலை தோட்டத்தில் இறந்து கிடந்த குட்டியானை - வனத்துறையினர் விசாரணை