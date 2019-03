மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் விதிமீறல்கள் குறித்து 'சி-விஜில்' செயலி மூலம் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல்

Regarding electoral violations By C-Vigil Processor Public complaint may be filed

