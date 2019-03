மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் தேர்தல் முறைகேடுகளை தடுக்க 18 பறக்கும் படை- கண்காணிப்பு குழு கலெக்டர் பேட்டி + "||" + The Collector of the 18 flying force-monitoring team to prevent electoral malpractices in the Kumari district

குமரி மாவட்டத்தில் தேர்தல் முறைகேடுகளை தடுக்க 18 பறக்கும் படை- கண்காணிப்பு குழு கலெக்டர் பேட்டி