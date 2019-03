மாவட்ட செய்திகள்

வாகனங்களில் செல்வோர் ரூ.10 ஆயிரத்துக்கு மேல் பரிசு பொருட்கள் வைத்து இருந்தால் பறிமுதல் தேர்தல் அலுவலர் சந்தீப் நந்தூரி பேச்சு