மாவட்ட செய்திகள்

கொள்முதல் விலையை உயர்த்தக் கோரி கோவில்பட்டியில் பாலை தரையில் கொட்ட முயன்ற வக்கீல் கைது + "||" + Demanding to raise the purchase price In Kovilpatti Trying to spill the milk on the ground Lawyer arrested

கொள்முதல் விலையை உயர்த்தக் கோரி கோவில்பட்டியில் பாலை தரையில் கொட்ட முயன்ற வக்கீல் கைது